رئيس جمهورية لوغانسك يدعو السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا

دعا رئيس جمهورية لوغانسك المعلنة استقلالها عن اوكرانيا من جانب واحد، ليونيد باشنيك، السكان لإخلاء مناطقهم والتوجه إلى روسيا.

وقال باشنيك، في تسجيل مصور، جاء فيه: "من أجل منع وقوع إصابات بين السكان المدنيين، أدعو سكان الجمهورية الذين ليس لديهم أوامر تعبئة، وكذلك أولئك الذين لا يشاركون في دعم الحياة في البنية التحتية الاجتماعية والمدنية، إلى المغادرة إلى أراضي روسيا في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "إنني أوجه رؤساء المناطق ووكالات تطبيق القانون وخدمات الطوارئ لضمان إخلاء منظم للمرافق الاجتماعية ومساعدة السكان على الوصول إلى نقاط التفتيش الحدودية".

وكانت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك قد أعلنت، اليوم الجمعة، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.

وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز