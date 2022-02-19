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رئيس دونيتسك يعلن إجلاء عدد من السكان إلى منطقة روستوف في روسيا

قال رئيس جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن أوكرانيا من جانب واحد، دينيس بوشيلين، إنه تم إجلاء سكان من الجمهورية إلى منطقة روستوف في روسيا بسبب التوترات المتزايدة في المنطقة.
رمز الخبر: ۶۳۲۶۵
تأريخ النشر: 19 February 2022

وقال بوشلين في رسالة مصورة: "ابتداءً من اليوم 18 شباط/فبراير، تم تنظيم عملية ترحيل جماعي ومركزية للسكان إلى روسيا. أولاً وقبل كل شيء، يخضع النساء والأطفال وكبار السن للإجلاء".

وقال بوشيلين إن القوات المسلحة الأوكرانية في وضع حالة الحرب ومستعدة للاستيلاء على دونباس بالقوة.

وأضاف أنه يتم كل يوم رصد زيادة في عدد القوات والمعدات العسكرية الأوكرانية بالقرب من خطوط الفاصلة بين القوات.

وأوضح أن القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية وضعت في حالة تأهب قتالي كامل لصد أي عدوان، مشيرًا إلى أنها قادرة على حماية السكان المدنيين، الذين تتعرض حياتهم وصحتهم للخطر أثناء قصف من الجانب الأوكراني.

وفي وقت سابق اليوم، أشار المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إلى أن الوضع في دونباس مقلق للغاية.

وقال بيسكوف للصحفيين، في سياق تعليقه على الوضع: "أكرر مرة أخرى، أن ما يحدث في دونباس مقلق للغاية، هي أخبار تثير القلق فعلاً، وقد تكون خطيرة للغاية".

وكانت وحدات الدفاع الشعبي في لوغانسك قد أعلنت، اليوم، أن قوات الأمن الأوكرانية فتحت النار على قريتين واقعتين في الجمهورية.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز

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