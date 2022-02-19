الرئيس التونسي يدعو إلى إعادة الأموال المنهوبة من الدول الإفريقية

دعا الرئيس التّونسي قيس سعيّد، إلى معالجة أسباب تردي الأوضاع في إفريقيا، وإعادة الثّروات والأموال المنهوبة من دول القارة.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أمس الخميس، على هامش انعقاد قمة أوروبية إفريقية، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وفق مقطع مصور نُشر على حساب الرئاسة التّونسية بموقع "فيسبوك".

وبحسب سعيد فإن إعادة الثّروات والأموال المنهوبة من دول إفريقيا إلى شعوبها، أمر ضروري في الوقت الذي تعيش فيه هذه الشعوب أوضاعًا متردية على مختلف المستويات.

وأوضح سعيد أنه سيكون نهجنا بناء علاقات جديدة بين دول الاتحادين الإفريقي والأوروبي عمادها النديّة والمصارحة (..) لا يعقل أن يتواصل التعامل مع الدول الإفريقية بذات الطريقة.

وعاب سعيد "تدخل دول (في إشارة للدول الأوروبية) في شؤون أخرى (الإفريقية)"، قائلا: "يتحدثون عن استقلال القضاء فيما يقومون بالتستر عن الجرائم ونهب ثروات الشعوب".

وطالب الرئيس التونسي بـ"معالجة الأسباب الحقيقية للأوضاع المتردية اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا في قارة إفريقيا".

المصدر:يونيوز