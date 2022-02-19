وقفة تضامنية في مخيم برج البراجنة دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح بالقدس

نظّمت الفصائل الفلسطينية وحزب الله في لبنان، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في مخيم برج البراجنة بضاحية بيروت الجنوبية، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني، واستنكاراً لانتهاكات الاحتلال بحقهم في القدس المحتلة وحي الشيخ جراح وجنين ونابلس.

وأكد ممثل حركة المقاومة الاسلامية حماس مشهور عبد الحليم، أن كل الشعوب الفلسطينية في الشتات والشعوب العربية الشريفة تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في القدس وفي حي الشيخ جراح لأنهم عنوان الصمود والكرامة والتمسك بالأرض والمقاومة والحقوق الوطنية.

من جانبه، قال ممثل حزب الله الشيخ عطالله حمود إن "الوقفة مع الشعب الفلسطيني هي تضامن مع الإنتفاضة بوجه قطعان المستوطنين في حي الشيخ جراح"، مشيرًا الى أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في وجه الغزاة الصهاينة، وان من حق شعبنا وواجبه مقاومة هذا الاحتلال لفرض رحيله عن أرضنا المحتلة.

بدوره، أعلن أمين سر منطقة بيروت في حركة فتح الإنتفاضة أبو عبدالله فارس، تضامن ووقوف كل المخيمات اللبنانية مع المقاومين في حي الشيخ جراح الذين يصنعون مجد وفخر الأمة.

المصدر:يونيوز