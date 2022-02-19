لحظات مرعبة.. أمواج شديدة تخترق إحدى عبارات الركاب في هامبورغ

لقي راكب إحدى العبارات في مدينة هامبورغ بألمانيا مصرعه، وأصابت حالة من الهلع بقية الركاب بعد اختراق الأمواج الشديدة نوافذ العبارة.

وحسب مقطع تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اخترقت موجة شديدة سببتها العاصفة دادلي نافذة العبارة، مما دفع الركاب إلى الفرار من أجل سلامتهم.

وتُظهر اللقطات المروعة التي تم التقاطها على متن العبارة، الركاب وهم يتدحرجون بسبب دوامات المحيط العملاقة بينما تضرب العاصفة دادلي الكثير في البلاد.

واخترقت موجات المد والجزر من العاصفة دادلي العبارة ما أدى إلى القضاء على أحد الركاب، بعد أن حطمت الموجة نوافذ العبارة.

وبحسب شهود عيان فإن “الموجة كانت قوية جدًا، اذ يمكنك سماع صوت كسر النافذة تحت قوتها، فيما سمع صراخ بينما كان الركاب يندفعون لإخلاء الكابينة”.

ونصحت السلطات الالمانية الناس بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المباني والسقالات وخطوط الكهرباء، خلال هذه الفترة.

المصدر:يونيوز