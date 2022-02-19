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الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان

أقر الجيش الإسرائيلي بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي قيل إنها خرقت الحدود اليوم الجمعة قادمة من لبنان، ما تسبب في تفعيل صافرات الإنذار في أجزاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.
رمز الخبر: ۶۳۲۵۱
تأريخ النشر: 18 February 2022

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" أن التحقيق الأولي في الحادث كشف أن الطائرة المسيرة الصغيرة رصدت لأول مرة في أجواء لبنان، وهي كانت تحلق صوب الحدود.

وتابع أدرعي: "بعد خرقها السيادة الاسرائيلية ومع متابعتها عبر أنظمة الرصد تم استدعاء مروحيات وطائرات حربية، كما تم إطلاق صاروخ اعتراض من القبة الحديدية دون تمكنه من اعتراض المسيرة وتم تفعيل الانذارات".

وأشار المتحدث إلى أن الطائرة تمكنت، بعد دقائق معدودة، من العودة إلى أجواء لبنان، مشددا على أن الحالة في الجبهة الداخلية لا تزال "اعتيادية وطبيعية".

وتسبب هذا الحادث، وفقا لهيئة البث الإسرائيلي "كان"، بتفعيل صافرات الإنذار في عدد من البلدات في الجليل الأعلى والأسفل، وكذلك، لأول مرة منذ عام 2006، في مجلس غور الأردن الإقليمي.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة الإسلامية في لبنان بدأت بتصنيع طائرات من دون طيار. ولفت إلى ان مقاتلي الحزب، لديهم القدرة على مواكبة كل تطور، وجاهزون لأي تطور جديد في الصناعات العسكرية، مؤكداً أن المقاومة قررت تفعيل الدفاع الجوي الموجود منذ سنوات في مواجهة خطر المسيرات الإسرائيلية.

المصدر:يونيوز

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