"نورنيوز" تنفي ما نشرته "رويترز" بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين

قالت وكالة "نورنيوز" الإيرانية رداً على معلومات نشرتها وكالة "رويترز"، بشأن إطلاق سراح السجناء الأميركيين والأوروبيين المحتجزين في إيران ضمن اتفاقية أولية تم التوصل لها في فيينا، إنّ "إيران أكدت أنّ هذا الأمر لا علاقة له بشكل أساسي بالمفاوضات النووية".

وقالت "رويترز" إنّ "مشروع نص اتفاق أولي مكوّن من 20 صفحة تم التوصل إليه في فيينا في إطار المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى، ينص على سلسلة من الخطوات الواجب تنفيذها بمجرد الموافقة عليها من قبل الأطراف الموجودة في الصفقة".

وقالت "نورنيوز" إنّ "إيران أعلنت منذ استئناف المفاوضات أنها لن تتخذ أي إجراء من شأنه خفض نشاطاتها النووية، بما يتماشى مع التزاماتها، إلى أن تتخذ الولايات المتحدة الخطوات اللازمة لرفع العقوبات الجائرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في تغريدة عبر "تويتر"، أمس الخميس، تعليقاً على انتشار تسريبات من اجتماعات فيينا في بعض وسائل الإعلام، إنّ نشر المعلومات الخاطئة، في إطار التقارير الإعلامية، "سلوكٌ خَطِر".

وأضاف أنّ "الاتفاق النهائي سيكون مغايراً جداً للتقارير المفبركة والتي تفتقر إلى مصدر"، موضحاً أنّه "مع اقتراب المفاوضات من أيامها الأخيرة، علينا أن نتوقع مزيداً من الفبركات الإعلامية".