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المفوضية الأوروبية: هدفنا في 2040 إنتاج 60% من لقاحات كورونا بإفريقيا

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن قمة اليوم بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي تعتبر رمزا للشراكة.
رمز الخبر: ۶۳۲۴۵
تأريخ النشر: 18 February 2022

وأضافت: تحدثنا كثيرًا عن انتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا بإفريقيا، ولكن هناك تكنولوجيا جديدة بدأت في إفريقيا بدعم من فريق أوروبي، ونحن على قناعة بأن إفريقيا لديها قدرات، وتم عمل فريق بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لإنشاء مركز نقل تكنولوجيا صناعة لقاح كورونا.

وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال كلمتها في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الأوروبي والافريقي، فى يومها الثاني، اليوم الجمعة، أنه تم استثمار 40 مليون يورو من خلال الالتزم الخاص بفرنسا وبلجيكا لمواجهة الجائحة.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ خطوات من أجل الأفارقة بشأن مواجهة كورونا، وأكدت أن كل اللقاحات الموجودة فى أفريقيا منه 1% فقط ينتج فى أفريقيا.

وتابعت فون دير لاين أن هناك خطة لكى يكون هناك سيادة استراتيجية لـ "افريقيا" بشأن اللقاحات، وأوضحت أن الهدف فى 2040 هو الوصول لـ60% من اللقاحات الموجودة فى إفريقيا تنتج فى القارة الإفريقية.

وأردف: اعتقد أنه من المهم أن نتعامل مع نقل التكنولوجيا، ويجب أن يكون لدينا أهداف مشتركة، يجب أن نتأكد من أن تكنولوجيا صناعة اللقاحات يتم نقلها بالكامل إلى القارة الإفريقية.

المصدر:يونيوز

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