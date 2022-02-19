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رئيس الأركان يحضر إيجاز المفتشية العسكرية "الاستعداد القتالي وإدارة المعركة الدفاعية"

ترأس رئيس أركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله، مؤتمر إيجاز المفتشية العسكرية (الاستعداد القتالي وإدارة المعركة الدفاعية القاطع الغربي) والذي عُقِد في مقر رئاسة أركان الجيش لقاطع عمليات الجزيرة تشكيلات فرقة المشاة السابعة.
رمز الخبر: ۶۳۲۴۳
تأريخ النشر: 18 February 2022

ترأس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، مؤتمر إيجاز المفتشية العسكرية "الاستعداد القتالي وإدارة المعركة الدفاعية القاطع الغربي" والذي عُقِد في مقر رئاسة أركان الجيش لقاطع عمليات الجزيرة تشكيلات فرقة المشاة السابعة.

وحضر المؤتمر المفتش العسكري العام، وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية، وأمين سر عمليات رئاسة أركان الجيش، وأمين سر دائرة العمليات، وأمين سر دائرة الميرة، ورؤساء المجموعات في المفتشية العسكرية.

كما وقدم المفتش العسكري إيجازاً مفصلاً حول عمل والمهام التي قامت بها اللجان التي تخص الاستعداد القتالي والجاهزية لقواتنا المسلحة، وفق بيان لوزارة الدفاع العراقية.

وقدم رؤساء اللجان التفتيشية إيجازاً مفصلاً حول مهامهم التفتيشية والوقوف على المعاضل والتحديات التي تواجه مهامهم للنهوض بواقع تطوير القدرات القتالية لمنتسبي تلك القيادات.

هذا وأبدى رئيس أركان الجيش توجيهاته وتوصياته بهذا الخصوص، حسب البيان.

المصدر:يونيوز

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