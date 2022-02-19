النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۲مشاهدات
‍ پ

الحلبوسي ورئيس الاتحاد البرلماني العربي يؤكدان أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلال لقائه مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، امس الخميس، أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة.
رمز الخبر: ۶۳۲۴۲
تأريخ النشر: 18 February 2022

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، التقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في مصر".

وأضاف أنه "في مستهلِّ اللقاء، عبَّر الحلبوسي عن شكره وتقديره إلى غباش لجهوده ودوره في رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، مؤكداً رفضه الاعتداءات التي تتعرَّض لها دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أشار إلى ضرورة السعي من أجل حلِّ مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن العربي والإقليمي الشامل".

وتابع أن "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة".

من جهته، أكد غباش بحسب البيان أن "موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه العراق موقف ثابت وراسخ بدعمه لتجاوز الصعاب وتحقيق التنمية والاستقرار".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا