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لوكاشينكو يشرف على مناورات روسية بيلاروسية ويعلن عدم نشر الأسلحة النووية دون وجود تهديد

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن نشر الأسلحة النووية في الأراضي البيلاروسية لن يتم إلا في حالة وجود تهديد من جانب الغرب.
رمز الخبر: ۶۳۲۴۱
تأريخ النشر: 18 February 2022

وقال لوكاشينكو أمام الصحفيين بعد اطلاعه على سير مناورات "حزم الاتحاد 2022" الروسية البيلاروسية في ميدان أوسيبوفيتشسكي للتجارب: "إذا لزم الأمر، إذا تم اتخاذ مثل هذه الخطوات الغبية من قبل خصومنا فسننشر ليس الأسلحة النووية فحسب، بل الأسلحة النووية الفائقة، وذلك من أجل حماية أراضينا".

واكمل: "إذا لم تواجه بيلاروس أي تهديدات من قبل دول غير صديقة، فلن تكون هناك حاجة إلى الأسلحة النووية هنا لمدة 100 عام".

وأوضح الرئيس البيلاروسي في الوقت ذاته بأن بلاده قد توافق على نشر منظومات "أس-400" الصاروخية الروسية في ضواحي مينسك.

واردف "يمكننا نشرها شرقي مينسك أو في ضواحي مينسك وسيكون بإمكاننا الرؤية ما يحدث في كييف ووراء وارسو وغيرها".

وأشار إلى أنه توجد في بلاده حاليا منظومة "أس-400" الواحدة التي يدرب العسكريون البيلاروس على استخدامها في مركز تدريبي. وأضاف: "إذا كان ذلك ضروريا فسنقوم بتوريد منظومتين أخريين، ولسنا بحاجة إلى أكثر من ذلك".

وفي سياق متصل، أشار لوكاشينكو إلى أن الولايات المتحدة لديها آلاف من القوات على بعد آلاف الكيلومترات، لذلك فهو لا يفهم تمامًا الشكاوى حول وجود القوات المسلحة الروسية في بيلاروسيا، وقال "هذا هو قرارنا: سحب القوات غدا أو خلال شهر. سيكونون هنا طالما كان ذلك ضروريا. هذه أرضنا وأرضنا. نحن بحاجة إلى التدريب وسنواصل القيام بذلك".

وعما إذا كان من المنطقي الاحتفاظ ببعض القوات الروسية التي تشارك في التدريبات بعد انتهاء التدريبات، قال لوكاشينكو "إذا كان من المنطقي إبقاء القوات الروسية هنا ، فسوف نحتفظ بها طالما كان ذلك ضروريًا".

وتابع "أؤكد مرة أخرى: هذه أرضنا وهذا القرار متروك لنا، في الوقت الحالي، تنشر الولايات المتحدة الآلاف من القوات في بولندا، على بعد آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة، هل يطلبون منا أو من الروس الإذن؟ لا. لماذا يجب أن نسأل أي شخص؟ سنبقي القوات هنا طالما كان ذلك ضروريًا، سنحتفظ بالعديد الذي نحتاجه من أجل حماية أراضينا وإظهار للجميع أننا مستعدون للدفاع عن أرضنا ".

المصدر:يونيوز

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