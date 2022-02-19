ستولتنبيرغ: الناتو يواصل دعم القدرات العسكرية لكييف ويبذل الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد

أكد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن الحلف يواصل دعم القدرات العسكرية لأوكرانيا ويستمر في الوقت ذاته ببذل جهود دبلوماسية لتسوية الأزمة حولها.

وقال ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده امس الخميس بعد اجتماع لوزراء الدفاع لدول الحلف: "يواصل الحلفاء بذل جهود دبلوماسية قوية لتسوية هذا النزاع الخطير. وعلى الرغم من تصريحات موسكو لا نرى مؤشرات على خفض التصعيد".

وأشار مع ذلك إلى أن دول الناتو تعمل على دعم القدرات الدفاعية لأوكرانيا "وتساندها في الدفاع عن ذاتها".

وأوضح ستولتنبيرغ أن حلف شمال الأطلسي يقدم لأوكرانيا مدربين عسكريين ومعدات عسكرية ومعلومات استخباراتية إضافة إلى دعم مالي ملموس.

وبين إن الناتو يتوقع من روسيا سحبا حقيقيا وملموسا للقوات من الحدود مع أوكرانيا، وصرح: "لم نر حتى الآن سحبا حقيقيا للقوات، رأينا تنقلات للقوات من مكان إلى آخر، لكن عملية زيادة عددها يستمر".

وتقول الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت الحكومة الروسية مرارا أنه لا نية لها لشن أي اجتياح لأوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك "كاذبة" والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في "تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا" استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

المصدر:يونيوز