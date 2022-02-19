رئيس البرلمان ونظيره العراقي يبحثان تفعيل التعاون الثلاثي ما بين بغداد والقاهرة وعمّان

التقى رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي والعراقي محمد الحلبوسي، امس بالقاهرة، وبحثا تفعيل التعاون الثلاثي ما بين العراق ومصر والأردن.

دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، امس الخميس، نظيره المصري حنفي جبالي، الى زيارة العاصمة بغداد، فيما بحث الطرفان تفعيل التعاون الثلاثي ما بين العراق ومصر والأردن.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له، التقى اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".

وأضاف البيان، أنه "في مستهلِّ اللقاء تقدَّم المستشار الجبالي بالتهنئة إلى الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب العراقي بدورته الخامسة، متمنياً له التوفيق في مهامه".

وناقش اللقاء، بحسب البيان، "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتمتين التعاون في المجالات كافة، وتفعيل التعاون الثلاثي (العراق - مصر - الأردن)".

وأكد الحلبوسي، "حرصَ مجلس النواب العراقي على مواصلة التعاون والتنسيق والتكامل الاستراتيجي، سواء على المستوى الثنائي أو المستوى الثلاثي"، موجهاً له دعوة رسمية الى "زيارة بغداد".

من جهته، أكد المستشار الجبالي "حرص بلده على تعزيز علاقاته وتطويرها مع العراق نحو آفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين

المصدر:يونيوز