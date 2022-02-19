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السيسي يستقبل نظيره التونسي في بروكسل.. وتأكيد على علاقات أخوية راسخة بين البلدين

استعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع نظيره التونسي قيس سعيد، العلاقات الثنائية بين البلدين، في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
رمز الخبر: ۶۳۲۳۶
تأريخ النشر: 18 February 2022

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الجمعة، مباحثات مع نظيره التونسي قيس سعيد، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي ان الرئيس السيسي "أكد على العلاقات الأخوية الراسخة بين مصر وتونس، وحرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، كما شدد على الدعم المستمر للإجراءات وللجهود المبذولة من قبل الرئيس سعيد لتجاوز كافة تحديات المرحلة الراهنة وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد، من أجل بناء مستقبل أفضل للشعب التونسي الشقيق".

من جانبه، أكد الرئيس التونسي اعتزاز بلاده بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي، مثمنا ما حققته "مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية، فضلا عن ثقلها السياسي البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على العمل الأفريقي والعربي المشترك، وجهود التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة".

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الرؤى بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصدر:يونيوز

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