رئيس وزراء هولندا يعتذر لإندونيسيا عن العنف إبان فترة استعمار البلاد

قدم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اعتذارا لإندونيسيا بعدما خلصت دراسة نُشرت أمس الخميس إلى أن الجيش الهولندي استخدم العنف الهيكلي، (ضد السكان المدنيين)، خلال حرب الاستقلال الإندونيسية (1945 – 1949).

وقال روته في كلمة له من بروكسل أمس الخميس، "اعتذر بشدة لشعب إندونيسيا اليوم بالنيابة عن الحكومة، عن العنف المفرط والممنهج، والواسع من الجانب الهولندي خلال تلك الأعوام، وعن غض الطرف المستمر من الحكومات السابقة".

وتحدث روته عن مواجهة نتائج الدراسة مشيرا إلى أنها "قاسية ولكن حتمية"، وقال إن الحكومة تتحمل المسؤولية عن "الفشل الجماعي".

وأفادت الدراسة الأكثر شمولية من نوعها والتي أجرتها ثلاث مؤسسات بحثية هولندية، بأن القيادة السياسية والعسكرية تهاونت ضمنيا مع جرائم الحرب التي ارتكبت في مستعمرة جزر الهند الهولندية آنذاك.

المصدر:يونيوز