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الإعلام الأمني: مقتل والي الأنبار لدى داعش ومساعده بضربة جوية بصحراء الرطبة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم، مقتل ما يسمى والي الانبار لدى داعش ومساعده، في ضربة جوية استهدفت عجلة كانا يستقلانها بصحراء الرطبة.
رمز الخبر: ۶۳۲۲۷
تأريخ النشر: 18 February 2022

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، مقتل ما يسمى والي الانبار لدى تنطيم داعش الإرهابي ومساعده، في ضربة جوية استهدفت عجلة كانا يستقلانها بصحراء الرطبة.

وذكرت الخلية في بيان اليوم الخميس أنه "بعزيمة لا تلين تواصل قطعاتنا الأمنية بمختلف تشكيلاتها مطاردة فلول وقيادات عصابات داعش الإرهابية، فالارض أرضنا ولا مكان للإرهابيين عليها، وبفضل الله وبحمده وبعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية، جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة مع احد مساعديه".

وأضافت أنه "كانت الضربة الجوية موفقة أرسلت هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

وختمت بأن "النصر يرافق أبطالنا في قواتنا الأمنية، والعار والموت لداعش، سنبقى على العهد مع ابناء شعبنا الكريم فسلاماً على العراق بلد الشجعان".

المصدر:يونيوز

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