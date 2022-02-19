النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۱مشاهدات
‍ پ

بقيادة بوتين.. قوات الردع الاستراتيجي الروسية تنفذ تدريبات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد السبت على تدريبات ستجريها قوات الردع الاستراتيجي، تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.
رمز الخبر: ۶۳۲۲۶
تأريخ النشر: 18 February 2022

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة: في 19 فبراير 2022، ستجري قوات الردع الاستراتيجي، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأشارت الوزارة إلى أن "التدريبات ستجري وفقا لخطط موضوعة مسبقا، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي".

وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وفقا للبيان.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا