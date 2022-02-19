بقيادة بوتين.. قوات الردع الاستراتيجي الروسية تنفذ تدريبات تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة

يشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم غد السبت على تدريبات ستجريها قوات الردع الاستراتيجي، تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته اليوم الجمعة: في 19 فبراير 2022، ستجري قوات الردع الاستراتيجي، تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، تدريبات مقررة ستنفذ خلالها عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة.

وأشارت الوزارة إلى أن "التدريبات ستجري وفقا لخطط موضوعة مسبقا، بغية التأكد من جاهزية وحدات الإدارة وطواقم منصات الإطلاق والسفن الحربية وحاملات الصواريخ الاستراتيجية لأداء مهامها، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي".

وستشارك في المناورات قوات تابعة للقوات الجوفضائية والمنطقة العسكرية الجنوبية وقوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول البحر الأسود في الجيش الروسي، وفقا للبيان.

وتأتي هذه التدريبات على خلفية تصعيد التوترات بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

المصدر:يونيوز