البرهان: العسكريون مستعدون لتسليم السلطة إن حدث توافق وطني

خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم لوسي تاملين، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إلتزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع واشنطن، وصولاً لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة وأنه مستعد لتسليمها "في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة".

وخلال لقائه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، لوسي تاملين، امس الخميس، جدد البرهان "التزام الحكومة بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية".

واكد البرهان أن الخرطوم ملتزمة "بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية "وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

بينما أعلنت تاملين دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على العمل معا لتهيئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف السودانية لإنجاح عملية الحوار.

المصدر:يونيوز