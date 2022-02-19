النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۶مشاهدات
‍ پ

البرهان: العسكريون مستعدون لتسليم السلطة إن حدث توافق وطني

خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الامريكية بالخرطوم لوسي تاملين، أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إلتزام السودان بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع واشنطن، وصولاً لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين.
رمز الخبر: ۶۳۲۲۴
تأريخ النشر: 18 February 2022

أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة وأنه مستعد لتسليمها "في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة".

وخلال لقائه القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة في الخرطوم، لوسي تاملين، امس الخميس، جدد البرهان "التزام الحكومة بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية، يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية".

واكد البرهان أن الخرطوم ملتزمة "بتطوير الاتفاقيات والتفاهمات السابقة مع الولايات المتحدة الأمريكية "وصولا لبناء شراكة استراتيجية تخدم المصالح المشتركة للبلدين".

بينما أعلنت تاملين دعم بلادها سياسيا وماديا لمبادرة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس)، من أجل حوار يقود لتوافق سياسي بين مكونات الشعب السوداني.

واتفق الجانبان خلال اللقاء، على العمل معا لتهيئة الأجواء وبناء الثقة بين الأطراف السودانية لإنجاح عملية الحوار.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
احتفال حاشد في عيد مولد الامام علي عليه السلام في اسطنبول
من هو "حسان" الذي حملت اسمه الطائرة المسيرة التي حلقت فوق فلسطين؟
خشية في تونس من حل الرئيس سعيد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
الأزمة الاقتصادية تضيق الخناق على التونسيين والحكومة تعتزم رفع أسعار الكهرباء
آمال بإنتعاش العملة العراقية بعد ارتفاع الصادرات النفطية
وزير الداخلية يطالب بملاحقة منظّمي مؤتمري المعارضة البحرينية في مسرح رسالات بالعاصمة بيروت
المقاومة الإسلامية تطلق طائرة مسيرة استطلعت أجواء فلسطين المحتلة لمدة 40 دقيقة وعادت سالمة
لا انفراجة في أزمة التوافق على مرشح منصب رئيس الجمهورية
تونس..تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية 2022
مشاريع حكومية لدعم المناطق المتضررة بسبب قلة المتساقطات والجفاف
احتفال في كشمير في ذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انطلاق حملة استرداد الأموال المهربة بقرار حكومي
استشهاد 4 مواطنين بينهم طفلان بانفجار لغم في الزبير بالبصرة
السلطات الكندية تعلن بدء اعتقال محتجي الشاحنات الذين يحاصرون العاصمة
العمليات المشتركة: الجهد الاستخباري يواصل الإطاحة بقيادات الإرهاب
يا جُهّال العرب.. اتَّحِدوا
الوكالات الحصرية في لبنان
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة قادمة من لبنان
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
عضو السيادي ياسر العطا يشيد بالمستوى المتطور للعلاقات السودانية مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا