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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشارك في التمرين البحري الأكبر بمياه البحرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن سلاح البحرية شارك لأول مرة في "التمرين البحري الدولي الأكبر في العالم" (IMX)، في منطقة البحر الأحمر والمياه الإقليمية لمملكة البحرين.
رمز الخبر: ۶۳۲۲۳
تأريخ النشر: 18 February 2022

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن التمرين جرى "بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي، وبمشاركة نحو 60 أسطولا ومنظمة دولية".

وأضاف أن "مقاتلي الوحدة الخاصة للمهام تحت المائية تدربوا خلال التمرين إلى جانب نظرائهم من الأسطول الخامس لتحييد ألغام بحرية، بالإضافة إلى عمليات الكشف والإنقاذ من تحت الماء، وذلك في المجال البحري البحريني".

وأشار البيان إلى أنه "في منطقة شمال البحر الأحمر وخليج إيلات، تدرب أسطول سفن الصواريخ الإسرائيلي على سيناريوهات إنقاذ من خلال قطع بحرية، بالإضافة إلى سيناريوهات طبية بحرية، جنبا إلى جنب مع قوات خفر السواحل للأسطول الخامس".

وقال قائد سلاح البحرية الإسرائيلية، دافيد سلامة، إن "مشاركة سلاح البحرية الإسرائيلي في تمرين (IMX) الدولي بقيادة الأسطول الخامس الأمريكي تؤكد العلاقة المتزايدة بين الأسطولين البحريين، التي تستند إلى وتبادل الخبرات والشراكة الاستراتيجية".

المصدر:يونيوز

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