صنعاء: نحذّر الاحتلال الإسرائيلي من استمرار انتهاكاته في حيّ الشيخ جراح

وزير الخارجية في حكومة صنعاء، هشام شرف، يحذّر من استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي بشأن تغيير الهوية الديمغرافية للقدس المحتلة، من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال من استخدام للقوة في حيّ الشيخ جراح.

قال وزير الخارجية في حكومة صنعاء، هشام شرف، إنّ "القيادة والشعب اليمنيّين يتابعان باهتمام تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية"، محذراً من استمرار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تغييرَ الهوية الديمغرافية للقدس المحتلة، من خلال ما تقوم به قوات الاحتلال من استخدام للقوة في حي الشيخ جراح.

وفي تصريح لوكالة "سبأ" الرسمية، قال شرف إن "استهداف المواطنين الفلسطينيين هو بقصد تهجيرهم من منازلهم، ثم تغيير وضع مدينة القدس، تاريخياً وقانونياً".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل من أجل وقف التجاوزات اللاإنسانية، محذّراً من تبعات استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

ودعا شرف مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية المدنيين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مراسلة الميادين بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط حي الشيخ جراح، مشيرةً إلى تجمُّع للفلسطينيين في الحي من أجل التصدّي لتظاهرة دعا إليها المستوطنون.

ويشهد حيّ الشيخ جراح، في الآونة الأخيرة، مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، التي اعتدت مراراً على أهالي الحي والمتضامنين معهم، واعتقلت العشرات منهم.

ويسود التوتر في حي الشيخ جراح، على مدى أعوام، بفعل محاولات "إسرائيل" إجلاء العائلات الفلسطينية عن منازلها، بدعوى أنّها تعود إلى ملكية الاحتلال.