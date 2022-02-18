دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو

أعلنت دار ساذبيز للمزاد في نيويورك أنها ستعرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في مزاد، خلال أسبوع الكماليات في هونغ كونغ في شهر نيسان/أبريل المقبل.

وقالت دار ساذبيز إنها تتوقع أن يتم بيع الماسة التي تزن 15.10 قيراطا بأكثر من 42 مليون يورو، مؤكدة أنها أكبر ماسة زرقاء لا تشوبها شائبة، بتحقق المعهد الأمريكي للأحجار الكريمة الذي صنفها.

ويبدو بحسب دار المزاد في نيويورك أنها المرة الأولى التي ستعرض فيها ماسة زرقاء تزن أكثر من 15 قيراطا. وكانت الماسة اقتطعت من صخر صلب تم اكتشافه في منجم "كولينان" في جنوب إفريقيا، خلال شهر نيسان/أبريل 2021.

وهذه الماسة هي أكبر من حجر "أوبنهايمر" الأزرق الذي يزن 14.62 قيراطا، والذي بيع بأعلى سعر لماسة زرقاء في المزاد سنة 2016 بنحو 50 مليون يورو.

المصدر:يونيوز