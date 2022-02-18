العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس

عرِضَ بمدينةِ الثقافة بتونس العرضُ الاول لفيلم غدوة للممثل التونسي ظافر العابدين، الذي يقف فيه امام الكاميرا وخلفَها وسط حضورِ الفنانينَ والصحفيينَ والنقاد.

ومن شوارع تونس الى ازقتها ومدينتها العتيقة، اختار الممثل التونسي والعربي ظافر العابدين ان تنطلق مشاهد اول تجاربه في الاخراج لفيلم غدوة. الفيلم الذي عرض لاول مرة في قاعة الاوبرا بمدينة الثقافة وسط حضور سالفنانين والممثلين والنقاد.

وفيلم غدوى هو التجربة الاولى لظافر العابدين كمخرج وكاتب سيناريو من بطولته رفقة نجلاء بن عبدالله ورباب السرايري وغانم الزرلي وبحري الرحالي.

ويروي قصة محام متخصص في مجال حقوق الانسان استبشر بالشرارة الاولى لثورة 14 من جانفي، وكان لها دور في اندلاعها الا انه يصدم بواقع جديد مليء بالفساد والانتهازية يعيده لصراع نفسي مع هذا الماضي لتتواصل بقية احداث الفيلم، الذي سيبدا عرضه بقاعات السينما بداية من شهر مارس القادم.

المصدر:يونيوز