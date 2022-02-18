النص الأصلي
صفحه نخست » الثقافة
۴۳مشاهدات
‍ پ

العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس

عرِضَ بمدينةِ الثقافة بتونس العرضُ الاول لفيلم غدوة للممثل التونسي ظافر العابدين، الذي يقف فيه امام الكاميرا وخلفَها وسط حضورِ الفنانينَ والصحفيينَ والنقاد.
رمز الخبر: ۶۳۲۱۹
تأريخ النشر: 18 February 2022

ومن شوارع تونس الى ازقتها ومدينتها العتيقة، اختار الممثل التونسي والعربي ظافر العابدين ان تنطلق مشاهد اول تجاربه في الاخراج لفيلم غدوة. الفيلم الذي عرض لاول مرة في قاعة الاوبرا بمدينة الثقافة وسط حضور سالفنانين والممثلين والنقاد.

وفيلم غدوى هو التجربة الاولى لظافر العابدين كمخرج وكاتب سيناريو من بطولته رفقة نجلاء بن عبدالله ورباب السرايري وغانم الزرلي وبحري الرحالي.

ويروي قصة محام متخصص في مجال حقوق الانسان استبشر بالشرارة الاولى لثورة 14 من جانفي، وكان لها دور في اندلاعها الا انه يصدم بواقع جديد مليء بالفساد والانتهازية يعيده لصراع نفسي مع هذا الماضي لتتواصل بقية احداث الفيلم، الذي سيبدا عرضه بقاعات السينما بداية من شهر مارس القادم.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء
احتفالات في ذكرى انطلاق الثورة على وقع تصاعد الخلاف السياسي
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا
مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
الحركة الأسيرة تدعو وزارة الأوقاف في الضفة وغزة لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة
انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية
محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله
قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي
أمسية قرآنية في ريف حلب الشمالي إحياءً لذكرى ولادة الإمام علي (ع)
فنانة تشكيلية تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأطفال لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة
الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي
شولتس وبايدن يتفقان على أنه لم يحدث حتى الآن انخفاض كبير للتواجد العسكري الروسي بالقرب من أوكرانيا
غوتيريش يشيد بمستوى التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
غوتيريش: الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب تعاونا دوليا معززا
مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو