اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش

أُغلقت عدة شواطئ في سيدني الاسترالية يوم الخميس. وذلك في أول واقعة من نوعها تشهد سقوط قتلى على شواطئ المدينة منذ ما يقرب من 60 عاما.

وشهدت المناطق القريبة من موقع الهجوم نشر وسائل لاصطياد أسماك القرش، فيما تنتشر طائرات بدون طيار مع سعي المسؤولون لمعرفة ما إذا كان القرش لا يزال في المنطقة.

أظهر مقطع فيديو نشر على الإنترنت سمكة قرش تهاجم شخصا بعد ظهر الأربعاء قبالة شاطئ ليتل باي على بعد حوالي 20 كيلومترا من جنوب أكبر مدينة في أستراليا وبالقرب من مدخل خليج بوتاني.

ويأتي الهجوم قبل أيام من انطلاق فعالية خيرية سنوية يحضرها عادة الآلاف من السباحين على شاطئ مجاور. وقال منظمو الفعالية إنهم يراقبون الوضع وإذا تعين تأجيلها فستجرى في السادس من مارس/آذار.

وتشير البيانات، إلى أن هذا كان أول هجوم لأسماك القرش يوقع قتلى في سيدني منذ 1963. وأمرت السلطات الناس بالبقاء بعيدا عن المياه.

المصدر:يونيوز