اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء

اتفق وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مع نظيريه للنيجر ونيجيريا، خلال اجتماعهم الامس الأربعاء بنيامي، على وضع خارطة طريق عمل لمشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وخلال هذا الاجتماع، تطرق الأطراف الثلاث إلى علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر، النيجر ونيجيريا في مجال الطاقة والمناجم، التي وصفت بأنها "جيدة جدا"، وافاق تعزيزها، لاسيما ما يتعلق بمشروع تجسيد خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

ويتضمن هذا المشروع إنجاز خط أنابيب للغاز يزيد طوله عن 4000 كيلومتر يمتد من نيجيريا وصولا إلى الجزائر مرورا بالنيجر، من أجل نقل "عدة مليارات" متر مكعب من الغاز وذلك باستخدام شبكة أنابيب الغاز الجزائرية.

وسيمكن المشروع الدول الثلاث (الجزائر - النيجر - نيجيريا) من ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية، على وجه الخصوص، للمناطق التي يعبرها خط أنابيب الغاز والذي سيحقق التنمية والأمن في المنطقة.

المصدر:يونيوز