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مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي

شددت مجموعة دول العشرين على أن ارتفاع التضخم الناجم عن اضطراب الإمدادات يشكل خطرا محتملا على آفاق الاقتصاد العالمي.
رمز الخبر: ۶۳۲۱۲
تأريخ النشر: 18 February 2022

وأشارت المجموعة إلى ان زعماء دول العشرين سيواصلون مراقبة المخاطر العالمية، ومنها الناجمة عن التوتر الجيوسياسي الحالي ونقاط ضعف الاقتصاد الكلي.

وحذر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أمام اجتماع لمسؤولين ماليين في دول مجموعة العشرين، من أن الأزمة في أوكرانيا تمثل تهديدا للتعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد وباء كوفيد.

وتعقد مجموعة العشرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم وخصوصا الولايات المتحدة والصين وبعض الدول الأوروبية، محادثات حضوريا وعبر الإنترنت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وحذر الرئيس جوكو ويدودو في افتتاح أعمال الاجتماع الذي يستمر يومين، من المخاطر المحدقة بالتعافي الاقتصادي الهش، من جراء الأزمة في أوكرانيا .

وحض المجموعة التي تضم روسيا، على التركيز على "التعاون" من أجل تعزيز الاقتصاد العالمي.

وعلى جدول أعمال الاجتماع الذي كان مقررا عقده في الأساس في جزيرة بالي السياحية قبل نقله بسبب موجة من المتحورة أوميكرون، مناقشة إصلاح الأنظمة الصحية العالمية كي تكون أكثر استعدادا لمواجهة أوبئة مستقبلية.

المصدر:يونيوز

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