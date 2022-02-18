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أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية

قدم إيفان ماليوتا كغيره من الآلاف من سكان دونيتسك، طلبا للحصول على الجنسية الروسية هذا الشهر، وقال إنه وزوجته وأطفاله الثلاثة سيحصلون قريبا على جوازات سفر روسية.
رمز الخبر: ۶۳۲۰۹
تأريخ النشر: 18 February 2022

وسينضم ماليوتا وعائلته إلى أكثر من 720 ألف شخص من سكان المناطق التي يسيطر عليها الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا الذين حصلوا على الجنسية الروسية وجوازات السفر في إجراء سريع يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة للتأكيد على نفوذ روسيا في المنطقة.

إلى جانب تسريع إجراءات الحصول على الجنسية، عرضت روسيا على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك امتيازات أخرى، مثل تلقي لقاحات كوفيد-19 أو التفضيلات التجارية للمصنعين المحليين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما لتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لسكان دونيتسك ولوهانسك الجمهوريات المعلنة ذاتيًا في أبريل-نيسان 2019.

وحسب مسؤولين روس، فقد حصل أكثر من 720 ألفًا من سكان المناطق التي يسيطر عليها المتمردون، حوالي 18 في المائة من السكان، على جوازات سفر روسية بحلول أواخر يناير-كانون الثاني من هذا العام.

وأكد سكان دونيتسك الذين تقدموا للحصول على جوازات سفر روسية أو حصلوا عليها بالفعل أن الحصول على الجنسية الروسية يمنحهم "الشعور" بالحماية والدعم من قبل دولة مجاورة قوية. وقالت نيليا دزيوبا: "الأقارب في روسيا يقولون لنا إن بوتين لن يتخلى عنا وكل شيء سيكون على ما يرام". وأكد كثيرون أن جواز السفر الروسي سيسمح لهم بالسفر إلى روسيا والتمتع بالمزايا التي يتمتع بها المواطنون الروس مثل الرعاية الصحية المجانية.

المصدر:يونيوز

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