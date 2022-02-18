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قتلى جراء عواصف عنيفة تضرب أوروبا ومخاوف من أضرار بشرية ومادية في بريطانيا

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم في عواصف عنيفة ضربت وسط أوروبا الخميس، فيما بلغت سرعة الرياح 181 كلم بالساعة متسببة بتعطيل حركة السفر والتنقل على نطاق واسع.
رمز الخبر: ۶۳۲۰۵
تأريخ النشر: 18 February 2022

وتسببت العواصف العنيفة في تعثر شبكات النقل في بريطانيا وألمانيا وتركت عشرات الآلاف بدون كهرباء.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" إنه من غير المتوقع تشغيل قطارات المسافات الطويلة في الجزء الشمالي من ألمانيا قبل منتصف نهار الخميس، فيما اجتاحت العاصفة "يلينيا" مناطق هيسن وساكسونيا وجنوب براندنبورغ، تسببت في توقف حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس، وحذر الخبراء من عواصف لاحقة.

وفي بولندا وصلت سرعة الرياح إلى 125 كلم بالساعة وألحقت أضرارا كبيرة بأكثر من 500 منزل واقتلعت مئات الأشجار وقطعت الكهرباء ليلا عن 324 ألف منزل. وقالت الشرطة إن شخصين لقيا حتفهما وأصيب اثنان آخران بجروح في سقوط رافعة ضخمة في ورشة بناء في كراكوف.

وقتل شخص في سقوط شجرة على سيارته في غرب البلاد.

وتعرضت آلاف المنازل في بريطانيا لانقطاع الكهرباء بعد أن اجتاحت العاصفة "دادلي" أجزاء من المملكة المتحدة، وشهدت مناطق في ويلز هبوب رياح تصل سرعتها إلى 81 ميلاً في الساعة (130 كم / ساعة) . وقالت شركة نورثرن باورجريد للكهرباء، إن هناك ألف بيت لا تصل إليه الكهرباء حتي صباح الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال متحدث رسمي للشركة: "فرقنا أعادت الطاقة إلى حوالي 19000 منزل وشركة تأثرت بالعاصفة دادلي" مضيفا " نعمل على إعادة الكهرباء لحوالي 1000 بيت"

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرات عدة للأيام المقبلة، مشيرةً إلى أن العواصف تشكل "خطراً على الحياة وأضراراً في المباني". كما حذرت فرق الطوارئ الطبية سكان بعض المناطق في إنجلترا بعدم الخروج من منازلهم. كما أصدرت السلطات إنذارات بإمكانية حدوث فيضانات في 11 منطقة مختلفة في البلاد.

كما تم إلغاء القطارات في اسكتلندا ليلة الأربعاء بسبب العاصفة دادلي. وقالت شبكة ريل إن العاصفة "تسببت في اضطراب كبير" وحذرت من أن العاصفة إيونيس "ستكون أشد" يوم الجمعة.

المصدر:يونيوز

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