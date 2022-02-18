روسيا تطرد نائب السفير الأمريكي في موسكو بارت جورمان.. وواشنطن تفكر في الرد

وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".

وأضاف ريبولتس أن واشنطن تفكر في الرد بعد أن طردت روسيا نائب السفير الأمريكي لدى موسكو بارت جورمان، قائلا: "نعتبر تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية خطوة تصعيدية ونفكر في إمكانية الرد. نائب السفير جورمان لديه تأشيرة صالحة وكان في روسيا منذ أقل من ثلاث سنوات".

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز