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وزيرة الخارجية البريطانية يؤكّد من كييف دعم بلادها الراسخ لأوكرانيا

جددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، تأكديها على دعم بلادها الراسخ لأوكرانيا، وقالت "وفرنا أسلحة دفاعية لكييف"، بدوره أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على السلام.
رمز الخبر: ۶۳۲۰۱
تأريخ النشر: 17 February 2022

جددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، تأكديها على دعم بلادها الراسخ لأوكرانيا، وقالت "وفرنا أسلحة دفاعية لكييف".

وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأوكراني، إنه "لا يوجد أي دليل على انسحاب روسيا من الحدود الأوكرانية".

كما أضافت "ندعو روسيا للتراجع عن حافة الهاوية"، مشيرة إلى أن موسكو ستدفع ثمنا باهظا إن غزت كييف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أن بلاده تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على السلام.

وقال في مؤتمر مشترك مع نظيرته البريطانية ليز تراس: "ندعم كافة الجهود الدبلوماسية التي قامت بها بريطانيا".

كما أشار إلى أن كييف تعمل مع الشركاء ضمن صيغة "نورماندي" للتوصل لتسوية سلمية.

هذا وفي وقت سابق اليوم، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، اليوم الخميس، روسيا بمحاولة "اختلاق ذرائع" لغزو أوكرانيا.

وقالت عبر حسابها على تويتر "التقارير عن نشاط عسكري غير عادي مزعوم لأوكرانيا في دونباس هي محاولة من قبل الحكومة الروسية لاختلاق ذرائع للغزو". وأضافت أن بريطانيا ستواصل كشف ما وصفتها بحملة "التضليل" الروسية.

المصدر:يونيوز

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