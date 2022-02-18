بلينكن: جئت اليوم إلى مجلس الأمن ليس لبدء الحرب ولكن لمنعها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تتحقق من معلوماتها حول الأزمة الأوكرانية من خلال "ما يحدث على مرأى من الجميع".

وأضاف بلينكن متحدثا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه جاء اليوم إلى المجلس "ليس ليبدأ حربا ولكن ليمنعها"، مشيرا إلى أن "روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة".

واستطرد أن "روسيا تخطط لإنتاج ذريعة لشن هجوم على جارتها؛ قد تشمل هجوما وهميا أو حقيقيا باستخدام مواد كيميائية". وأردف أنه إذا لم "تغزو روسيا (أوكرانيا)"، ستشعر الولايات المتحدة بالهدوء، وستقبل بكل سرور أي انتقادات يوجهها أي شخص إليها.

وتابع أنه بعث برسالة إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف اليوم، يقترح عليه عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا لحل الأزمة، مضيفا أنه إذا كانت روسيا تسعى لتحقيق السلام، "يمكن أن تعلن اليوم دون تحفظات أو انحراف، أنها لن تغزو أوكرانيا".

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن روسيا قد تغزو أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن هناك مؤشرات على ذلك.

المصدر:يونيوز