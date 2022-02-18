الإعلان عن إرجاع النفايات الإيطالية الموردة إلى تونس بطريقة غير شرعية إلى البلد المصدر

أعلنت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي المهداوي أنه سَيَـتمُ إرجاعُ النفايات الايطالية المـُوَرّدة بـطريـقـةٍ غـير شرعيّة إلى تونس منذ سنة 2020 إلى الـبلد المـُصَدِر، ابـتداءً من يوم 19 الجاري.

وأوضحتْ وزارة ُالبيئة أنـه تم إمضاءُ اتـفـاق ٍمـؤسساتي بـين تونس وايطاليا بـخصوص إرجاع النـفـايات إلى إيطاليا، وذلك اسـتكمالا لـمـسار الـتشاوُر بـين البلدين، الـذي انـطلق مـنذ سنة 2020.

ويقضي هذا الاتفاقُ بإعادة تـصدير 213 حاويـة بصفـةٍ حـيـنـيـةٍ فـي مـرحلة أولى، ثـُم مـُواصلةِ المـُشاورات بـخصوص استكمال تـصديـر الـنفـايات المـتـبـقـية، بـعد الحريق الـذي نـشب بمـستودع بولاية سوسة.

وأشارت الوزارة ُإلى أنَ هـذا المـلـَفَ تـمـتْ مـتابـعـتـُه ومـُعالجـتـُه على مـستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وسفارةِ ايطاليا بـتونس، ومـن قـبـَل ِكافـة الـوزارات والأطراف المعـنية.

المصدر:يونيوز