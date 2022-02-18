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وزارة الدفاع تتحدث عن 7 محاور مفترضة لغزو روسي محتمل لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الخميس، أن معلوماتها الاستخباراتية تفيد بأن الجيش الروسي لديه الإمكانية لاجتياح أوكرانيا دون سابق إنذار. وقالت الوزارة إن روسيا لديها بوجود عسكري كبير، يمكنه شن غزو دون سابق إنذار.
رمز الخبر: ۶۳۱۹۶
تأريخ النشر: 17 February 2022

ونشرت وزارة الدفاع رسما توضيحيا لمحاور الغزو المحتمل إلى روسيا. وقالت: "يوضح أدناه محور غزو الرئيس بوتن المحتمل. لا يزال بإمكانه اختيار منع الصراع والحفاظ على السلام".

وتظهر الخريطة التي نشرتها وزارة الدفاع 7 محاور روسية للدخول إلى أوكرانيا، 2 منها من بيلاروس التي لا تبعد كثيرا عن كييف. أما المنطقة الثالثة فهي من أقصى شمال أوكرانيا، على الحدود الغربية لروسيا. والمحور الرابع هو من شمال شرق أوكرانيا، والخول بالقرب من مدينة خاركيف الأوكرانية.

أما المحوران الخامس والسادس فهما بالقرب من منطقة دونباس المتنازع عليها، شرقي أوكرانيا. والمحور السابع ينطلق من شبه جزيرة القرم جنوبي أوكرانيا.

المصدر:يونيوز

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