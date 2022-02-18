الملك محمد الخامس يدعو إلى اتخاذ التدابير لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية

أكد ملك المغرب محمد الخامس على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الزراعي.

وأعطى الملك أمراً بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ ثلاثة ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

هذا، وتشهد البلاد عجزاً في المتساقطات المطرية بلغ نسبة 64 %، ما يؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

واستقبل ملك المغرب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي، حيث تم بحث حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، والتأمين الفلاحي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

المصدر:يونيوز