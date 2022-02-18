شركة صينية تبني وحدة صناعية في القنيطرة بقيمة 193 مليون دولار

شرعت المجموعة الصينية "سيتيك ديكاستال"، اليوم الأربعاء، في بناء وحدة صناعية جديدة في القنيطرة، باستثمارات إجمالية تقدر بـ 1.8 مليار درهم (حوالي 193 مليون دولار).

ويختص هذا المصنع، في صناعة مكونات هياكل السيارات وإطارات عجلات الألمنيوم، ذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين وحدة، وهو ما سيمكن من إحداث 766 منصب شغل مباشر مؤهل.

وسيمكن هذا المشروع الذي يحمل اسم “ديكا موروكو كاستينغ” ويمتد على مساحة تقدر بـ 20000 متر مربع، بموقع تبلغ مساحته 12 هكتارا، المغرب من التوفر، في غضون ستة أشهر، على أول مصنع يعنى بإنتاج مكونات الألمنيوم المسبوك من أجل صناعة محركات السيارات وهياكلها. ويندرج هذا المصنع من الجيل الحديث، ضمن مقاربة بيئية مستدامة، وهو مدعم بالكهرباء الخضراء المولدة من الطاقات المتجددة ذات الجودة بالمغرب.

وكان هذا المشروع الكبير، الذي يعزز حضور الشركة الصينية في المملكة، موضوع اتفاقية تم توقيعها بالمناسبة عبر تقنية التناظر المرئي، بين وزير الصناعة والتجارة، ونائب المدير العام لسيتيك ديكاستال، شو زيو.

وبهذه المناسبة، قال مزور إن "الشراكة التي تربطنا بمجموعة ديكاستال عرفت نجاحا حقيقيا. واليوم، نحتفل بإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المصنع الثالث التابع لهذه المجموعة في المغرب". وأضاف أن "إنجاز هذا المشروع الجديد والرائد، الذي يدخل المغرب ضمن مضمار صناعة تكنولوجية عالية، يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في جودة منصتنا الصناعية وقدرتها التنافسية الدولية".

وتابع الوزير أن "القطاع يمضي قدما نحو التقدم بفضل التقنيات المتطورة التي يعتمدها وسنواصل هذا الزخم، من خلال توفير دعم قوي وثابت للاستثمارات التي تخلق فرص الشغل والقيم، من أجل صناعة وطنية دائمة للسيارات، أكثر تنافسية وكفاءة".

من جانبه، أشار السيد لحمودي إلى أن هذا الاستثمار الجديد، يأتي في فترة يشهد فيها الاقتصاد العالمي انتعاشة هشة، وغير مستقرة في ظل التهديد المستمر للأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19 ومتحوراتها الجديدة وتداعياتها ذات الصلة. وأضاف المسؤول ذاته أن مجموعة "سيتيك ديكاستال" فخورة بهذا القرار الشجاع والطموح المتمثل في الاستثمار في المغرب، وهو ما يؤكد مرة أخرى أن "بلادنا تنعم بمناخ اقتصادي يحضى بثقة المستثمرين وبوضع جيو-استراتيجي، وبنية تحتية جيدة، ورأسمال بشري جيد".

يشار إلى أن مجموعة "سيتيك ديكاستال" افتتحت مصنعين لصناعة إطارات الألمنيوم في الـ 26 حزيران/يونيو 2019 و20 كانون الأول/ديسمبر 2020. وأتاح هذا المشروع، الذي تطلب إنجازه استثمارا بقيمة 3.5 مليار درهم، خلق 1200 فرصة شغل بطاقة سنوية تبلغ 6 ملايين إطار عجلات. وتم إنتاج أولى إطارات الألمنيوم "صنع في المغرب" في وقت قياسي، وذلك في نيسان/أبريل 2019، وفي ظرف 7 أشهر فقط.

ومجموعة "سيتيك ديكاستال" شركة صينية لتصنيع قطع غيار وهياكل السيارات بالألمنيوم. وتوظف المجموعة 17000 عامل، وتتوفر على 26 وحدة إنتاج تتوزع على أوروبا وأمريكا الشمالية والصين، بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 70 مليون إطار عجلات و90.000 طن من مكونات المحركات والهياكل. كما تزود ديكاستال غالبية مصنعي السيارات من قبيل جي إم، وتويوتا، ورونو، وستيلانتيس، وفولسفاغن، وبي إم دابليو، وأودي.

المصدر:يونيوز