المجاهدين تعلن عن فعاليات ذكرى انطلاقتها 22 "المجاهدين.. للقدس سيفٌ وللأسرى عهدٌ"

عقدت حركة المجاهدين الفلسطينية مؤتمراً صحفيا للإعلان عن سلسلة الفعاليات التي ستنظمها بمناسبة انطلاقتها الثانية والعشرين بمشاركة حشد من قيادة الحركة والكتائب وعدد من قادة فصائل العمل الوطني والاسلامي.

وقال مسؤول الدائرة الإعلامية في الحركة مؤمن عزيز، ان الحركة "منذ 22 عاما ما زالت على درب الجهاد والبذل، وسنبقى مستمرين حتى الخلاص والتحرير الشامل".

وأكد عزيز أن "حركة المجاهدين تحيي ذكرى تأسيسها الـ 22 بالتقويم الهجري والذي انطلقت شرارة مقاومتها في 27 رجب 1461، الذي يتزامن مع بدايات انتفاضة الأقصى المباركة".

وشدد على أن الحركة "اعتمدت هذا التاريخ تأكيدا على ارتباطنا المتين باسلامنا الحنيف وتاريخه العظيم الذي حمل العزة للمسلمين والخير للبشرية".

وأضاف "هذا اليوم نستبشر بقرب تحرير القدس حيث تحررت فيه قبل مئات السنيين من أيدي الصليبيين بعد احتلال بغيض دام لعقود".

وأكد عزيز أن المجاهدين ستبقى ماضية على طريق أبنائها من الشهداء والذين تقدمهم الأمين العام عمر أبو شريعة "ابوحفص"، معلناً أن "يوم 24-04 الذي ارتقى فيه المؤسس أبو حفص سيكون يوم شهداء المجاهدين".

وأعلن عزيز اعتماد تاريخ 27 رجب من كل عام هجري ذكرى انطلاقة سنوية هجرية للحركة، موضحا انه سيتم عقد المهرجان هذا العام في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة يوم الاثنين 28 شباط 2022.

من جانبه، أعلن أبو بلال المتحدث العسكري باسم كتائب المجاهدين عن عزم الكتائب في ذكرى الانطلاقة الـ 22، تنفيذ المناورة العسكرية (الوعد المفعول 4) يوم السبت القادم في موقع الشهيد المؤسس أبو حفص غرب رفح.

وأردف أبو بلال إن "المناورة تأتي من باب رفع الجهوزية وقياس الاستعداد القتالي للمعارك المتوقع حدوثها، وسيرى الناس كم الكفاءة القتالية لمقاتلينا".

وأكد أن "هذه المناورة رسالة واضحة للعدو بأننا لن نصمت على جرائمه في المدينة المقدسة وعلى أهلنا في الشيخ جراح، وأن للقدس سيف لن يغمد، وأن للأسرى عهد التحرير".

بدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم ساحة غزة في حركة المجاهدين يوسف أبو خريس، أنه "سيتم اقامة معرض خاص بالأسرى لشرح معاناتهم في السجون وفضح ممارسات مصلحة السجون بحقهم، ذلك بالتعاون مع وزارة الأسرى والمحررين، والذي عنوانه "للأسرى عهد التحرير"، بالاضافة الى وقفة جماهيرية غاضبة رفضاً لممارسات الاحتلال الجائرة بحق المدينة المقدسة وأهلنا في الشيخ جراح، والتي عنوانها (للقدس سيفٌ لن يغمد)."

من جانبه، أكد أمين سر المجمع الدعوي محمد حرز أن "شعبنا الصامد الصابر هم حاضنتنا الجماهيرية وهم أهل النصر والصبر، وعلى رأسهم عوائل الأسرى والشهداء."

وأعلن حرز "عزم الحركة تنفيذ حملة واسعة لزيارة أسر كافة الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال من قطاع غزة وعددهم 204 زيارات، بالاضافة الى زيارة أسر شهداء رموز المقاومة من فصائل المقاومة الفلسطينية، وزيارة كافة أسر شهداء حركة المجاهدين".

وأكد حرز أنه "كان يسعدنا أن نتمكن من الوصول لكافة أسر أسرانا الأبطال في كافة أنحاء الوطن، ولكن يوم التحرير بات قريباً، وتكون زيارتهم وهم محررون وقد تحررت أرضنا من الصهاينة الغاصبين".

المصدر:يونيوز