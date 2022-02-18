موسكو تنشر ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، وأكدت روسيا ضرورة سحب الناتو كل القوات الأمريكية من شرق ووسط أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الرد الأمني الروسي، المشترك مع الولايات المتحدة، يؤكد عدم قبول مطالب سحب القوات من بعض المناطق الروسية".

وجاء في بيان الوزارة: "إن النشاط العسكري المتزايد للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مباشرة على الحدود الروسية ينذر بالخطر، بينما لا يزال يتم تجاهل الخطوط الحمراء ومصالحنا الأمنية الأساسية، فضلاً عن حق روسيا السيادي في حمايتها".

ووصف البيان "المطالب النهائية لسحب القوات من مناطق معينة على الأراضي الروسية مصحوبة بتهديدات بفرض عقوبات أكثر صرامة أمر غير مقبول ويقوض آفاق التوصل إلى اتفاقات حقيقية".

وأضافت الخارجية الروسية: "قامت الولايات المتحدة بتحريف مقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية في اتجاه إيجاد مزايا لواشنطن وحلفائها، وتجاهلت طبيعة حزمة المقترحات، واختيار الموضوعات المناسبة لها".

وأوضحت: "شدد ردنا على عدم مقبولية مطالب سحب القوات من مناطق معينة في روسيا".

وأشارت إلى أنه "من أجل خفض التصعيد حول أوكرانيا، تحتاج كييف إلى الامتثال لاتفاقيات مينسك، ووقف تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب تلك التي تم توريدها بالفعل، واستدعاء جميع المستشارين، والمدربين الغربيين، وامتناع الناتو عن التدرب مع أوكرانيا".

وأردف البيان: "ترد روسيا بالإصرار على انسحاب جميع القوات والأسلحة الأمريكية من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق".

وتابع: "تتوقع روسيا مقترحات ملموسة من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن محتوى وأشكال الرفض القانوني للحلف للتوسع شرقًا، فلا يمكن النظر في قضايا الحد من التسلح بمعزل عن مواضيع الضمانات الأخرى".

وزار السفير الأمريكي جون سوليفان مبنى وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم الخميس، وبعد أن مكث هناك حوالي 15 دقيقة، غادر المكتب الدبلوماسي الروسي دون التحدث إلى الصحفيين.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، نقلت موسكو للسفير الأمريكي رد الفعل على الرد الأمريكي على الضمانات الأمنية.

يأتي ذلك، بالتزامن مع إعلان السفارة الأمريكية في موسكو، طرد نائب السفير الأمريكي بارت جورمان من روسيا.

وقال السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية جيسون ريبولتس في تصريح صحفي، اليوم الخميس: "لقد طردت روسيا نائب رئيس البعثة الأمريكية (DCM) إلى روسيا بارت جورمان. وكان جورمان ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأمريكية في موسكو بعد السفير وعضوا رئيسيا في القيادة العليا للسفارة".

وأضاف ريبولتس أن واشنطن تفكر في الرد بعد أن طردت روسيا نائب السفير الأمريكي لدى موسكو بارت جورمان، قائلا: "نعتبر تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية خطوة تصعيدية ونفكر في إمكانية الرد. نائب السفير جورمان لديه تأشيرة صالحة وكان في روسيا منذ أقل من ثلاث سنوات".

المصدر:يونيوز