وقفة تضامنية في غزة مع الأسرى الفلسطينيين المرضى في سجون الاحتلال

نظّمت جمعية واعد للأسرى والمحررين، صباح الخميس، وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى، أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وشارك في الوقفة ممثلون عن الفصائل الفلسطينية، ومعتقلون سابقون، ووجهاء، ورفع المشاركين صور الأسرى المرضى.

وتأتي هذه الوقفة، ضمن حملة أطلقتها، مؤسسات معنية بحقوق الأسرى، وفصائل فلسطينية، الأحد، باسم حملة "الحياة حق"، الهادفة إلى "فضح ممارسات إسرائيل بحق الأسرى المرضى".

من جانبه، طالب القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، داود البريم، خلال كلمة باسم القوى الوطنية والإسلامية، بدعم الأسرى وعدم السماح لإسرائيل "بالاستفراد بهم".

وقال: "نؤكد للجميع أن معركة الأسرى، هي معركة الكل الفلسطيني، في ظل تصاعد الهجمة الصهيونية للنيل من كرامة ومقدسات شعبنا وأرضنا وأسرانا".

واستطرد البريم قائلا "شعبنا لن يتخلى عن حلم العودة ومطالبه في العيش بحرية وكرامة".

بدوره، دعا المتحدث باسم جمعية "واعد" (مُنظّمة الوقفة)، إيهاب بدير، كافة القوى والمؤسسات والجهات المختصة، إلى "الوقوف بشكل موحد في فعاليات على مستوى الضفة وغزة، لمساندة الأسرى".

وأضاف بدير: "ستزداد وتيرة الفعاليات في الفترة القادمة؛ ونحن عازمون على التحرك بشكل فاعل دون تردد لنصرة الأسرى حتى تحريرهم".

​​​​​​​وتعتقل "إسرائيل" في سجونها نحو (4500) أسير فلسطيني، وذلك حتّى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2022.

المصدر:يونيوز