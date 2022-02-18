زيلينسكي يتفقد القوات الأوكرانية في بحر آزوف بمنطقة دونيستك

جال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في منطقة دونيتسك شرق البلاد، حيث تفقد بحر آزوف مع حرس الحدود، بعد رفع روسيا القيود التي أعلنتها سابقا عن السفن بسبب التدريبات البحرية في المنطقة.

وكان زيلينسكي قد نفقد الأربعاء سير مناورات القوات الأوكرانية في مقاطعة روفنا قرب الحدود مع بيلاروس، حيث شكر العسكريين على جهودهم.

وفي خطاب له لمناسبة "يوم الوحدة" الوطنية، أكد أنّ زيلينسكي أن بلاده "ليست خائفة" و"ستدافع عن نفسها" في مواجهة أيّ غزو روسي محتمل.

وقال زيلينسكي في مدينة ماريوبول، الواقعة قرب خط الجبهة مع الموالين لروسيا والمدعومين منها: "لسنا خائفين من أيّ توقّع، ولسنا خائفين من أحد (...) لأننا سندافع عن أنفسنا".

وأعرب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عن أسفه من أن مسألة السعي إلى الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الوارد في دستور البلاد لم يجر على أساس استفتاء شعبي في عموم البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني: "بشكل عام، أعتقد أن مثل هذه القضايا يجب أن تُحسم بدقة في استفتاء، مثل هذه القضايا يجب أن يقررها الشعب فقط، ثم يتم إدخالها في الدستور".

المصدر:يونيوز