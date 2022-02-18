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عودة القوات المشاركة بالتدريبات الروسية البيلاروسية لأماكن تمركزها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المشاركة في التدريبات في بيلاروسيا بدأت تنفيذ الجدول الزمني المحدد لعودتها إلى أماكن تمركزها الدائم بعد أداء مهامها في التدريبات الروسية البيلاروسية، مشيرة إلى عودة عدد من الوحدات إلى ثكناتها بالفعل.
رمز الخبر: ۶۳۱۸۱
تأريخ النشر: 17 February 2022

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف في بيان اليوم الخميس، "وفقًا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية، تقوم التشكيلات والوحدات العسكرية، التي أكملت مهام التدريب في ميادين التدريب البيلاروسية، بالعودة إلى نقاط الانتشار الدائمة بطريقة مجمعة".

وأضاف كوناشينكوف "أن أولى الوحدات وصلت بالفعل إلى ثكناتها العسكرية الدائمة في الأراضي الروسية، حيث وصلت وحدات الدعم اللوجستي للمنطقة العسكرية الغربية بعد مسيرة بلغت أكثر من 700 كيلومتر إلى مكان الانتشار الدائم بإقليم نيجني نوفجورود على نهر الفولجا ليلا".

وأشار إلى أن قطارات السكك الحديدية المحملة بمركبات مدرعة تابعة لوحدات جيش الدبابات الأول في المنطقة العسكرية الغربية، والتي كانت تؤدي مهام تدريب قتالية في مناطق التدريب في منطقتي كورسك وبريانسك، قاربت على الوصول إلى ثكناتها العسكرية في منطقة نيجني نوفجورود.

المصدر:يونيوز

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