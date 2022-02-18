البحرانيون يتظاهرون رفضاً للتطبيع ولزيارة رئيس حكومة الاحتلال إلى البلاد

خرج المواطنون البحرينيون في العديد من المناطق منددين بزيارة رئيس الحكومة الصهيونية لبلادهم.

وأطلق المشاركون هتافات تطالب بطرده ورفض أي علاقات مع الكيان الصهيوني، كما رفعوا شعارات تؤكد على المقاومة وإزالة كيان الاحتلال من ارض فلسطين.

واعتبرت جمعية الوفاق الاسلامي المعارضة في البحرين زيارة رئيس وزراء الاحتلال إعلاناً لانتهاء صلاحية الدستور وفقداناً لأهلية مستقبليه كونهم صادروا الدستور وتجاوزوا كل الأعراف والعهود.

وشددت الجمعية على ان هذه الخطوة لا تمت للبحرين بصلة لا شعبياً ولا دستورياً ولا أخلاقياً. واكدت الوفاق أنه لو سمح لشعب البحرين للتعبير عن رأيه لما بقي شخص واحدٌ في بيته ولامتلئت الشوارع عن بكرة أبيها لكن الحصار الامني والعسكرة والقمع والدولة البوليسية الذي تحكم الشعب بالحديد والنار والقتل والوحشية تحول دون ذلك.

وشددت على أن ما يجري تجاوز لكل الخطوط الحمر واعتداء على سيادة البحرين وخرق لكل القيم والمواثيق واستفزاز للبحرينيين ولكل شعوبنا العربية والإسلامية والشعوب الحرة.

المصدر:يونيوز