البرهان خلال لقائه بيرتس: نتمسك بالحوار مع الجميع لحل الأزمة في السودان

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس، حرص الحكومة الانتقالية وعزمها على إكمال عملية التحول الديمقراطي وقيام إنتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس تأكيده حرص الحكومة الانتقالية في البلاد، على الحوار مع كافة المكونات السياسية والمدنية من أجل حل الأزمة الراهنة.

وشدد خلال لقائه المبعوث الأممي للسودان رئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس، حرص الحكومة الانتقالية على الحوار مع كافة المكونات للوصول لرؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة.

كما أكد حرص الحكومة على إكمال عملية التحول الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتسليم السلطة لحكومة منتخبة، بحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

فيما أشار فولكر عقب اللقاء إلى أنه بحث مع البرهان مشاورات البعثة الأممية للخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا ضرورة خلق مناخ مناسب للمشاورات بين المكونات السودانية يسمح بإعادة بناء الثقة بين الجميع.

المصدر:يونيوز