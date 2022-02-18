عاصفة يلينيا تشلّ حركة القطارات والرحلات الجوية وإغلاق المدارس

تعرضت ألمانيا لرياح عاصفة تسببت في توقف حركة القطارات وإلغاء رحلات جوية وإغلاق المدارس، مع وصول العاصفة "يلينيا" في وقت متأخر من ليل الأربعاء/ الخميس.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية أن عاصفة "يلينا" ولدت رياحا بسرعة بلغ معدلها 120 كيلومترا في الساعة خلال نصف ساعة في جبل بروكن، أعلى قمة بشمال ألمانيابجبال هارتس في الساعات الأولى من صباح اليوم (الخميس 17 فبراير/شباط 2022). وبلغت أقصى سرعة إلى حدّ 152 كيلومترا في الساعة.

وألغت شركة لوفتهانزا 20 رحلة جوية كإجراء احترازي. وأوقفت هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" قطارات المسافات البعيدة في عدة ولايات بسبب العاصفة.

وأوضحت الهيئة صباح اليوم أنه تم وقف قطارات المسافات البعيدة في ولايات سكسونيا السفلى وبريمن وهامبورغ وشلزفيغ-هولشتاين ومكلنبورغ-فوربومرن وبرلين وبراندنبورغ. وأشارت الهيئة أن هناك تأثيرات على وسائل النقل بشكل عام في ولايات أخرى أيضا.

المصدر:يونيوز