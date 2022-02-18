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طالبات مسلمات هنديات يُجبرن على خلع الحجاب للدخول إلى المدرسة

منع مدير مدرسة في الهند الطالبات المسلمات المرتديات الحجاب من دخول الجامعة ومن أداء الامتحان. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد تظهر الطالبات وهن واقفات يتحدثن مع مدير المدرسة الذي منع دخولهن إلا أن يخلعن الحجاب.
رمز الخبر: ۶۳۱۷۶
تأريخ النشر: 17 February 2022

ويظهر الفيديو أن بعض الطالبات اعترضن على هذا الوضع المهين، ولم يلبين طلبه على خلع حجابهن، مؤكدين أنه يحرمهن من حقهم في أداء الامتحان.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه هاشتاق "الهند تمنع الحجاب" وهاشتاق "الهند تضطهد المسلمات" تفاعلاً كبيراً، بالتزامن مع قضية الطالبات المحرومات من دخول المدارس والجامعات في الهند بسبب الحجاب. وكانت منظمات ودول إسلامية عدة أعلنوا أن ما يحدث اليوم من إجبار لنساء المسلمين على خلع الحجاب هو إجبار للمرأة على التخلي عن دينها وهويتها.

وتعليقًا على المقاطع المتداولة، قالت الناشطة والصحفية الهندية دونيتا جوس "المدرسة تجبر هؤلاء على خلع الحجاب وسط الطريق، لماذا كل هذه الإهانة؟ يجب ألّا ننتظر أي تعاطف من قبل الحكومة، لكن ألم يتبقَّ جزء من الكرامة لدى المدرسين وإدارة المدرسة؟".

بينما قالت المعلمة والناشطة الهندية كاتيوشا إن "إجبار النساء والفتيات على إزالة قطعة من ملابسهن أمام العامة يُعد جريمة عنيفة، أوقفوا الاضطهاد الممنهج بحق نساء الهند".

وأعادت ولاية كارناتاكا في جنوبي الهند فتح بعض المدارس، بعد أن كانت أغلقت أبوابها إثر اندلاع مظاهرات الأسبوع الماضي احتجاجًا على منع الطالبات من ارتداء الحجاب في الفصول.

وتفجرت هذه القضية التي تنظر إليها الأقلية المسلمة في الهند على نطاق واسع على أنها محاولة لتهميشها من قبل السلطات في دولة يهيمن عليها الهندوس، في وقت يستعد فيه حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لخوض انتخابات في ولايات رئيسية. ويهيمن حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني بزعامة مودي على ولاية كارناتاكا.

المصدر:يونيوز

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