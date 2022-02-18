وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيرته الهولندية العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم في مقر الناتو، بوزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرين. وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

واصل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اجتماعاته الثنائية في مقر الناتو في بروكسل، اليوم الخميس، حيث من المقرر أن يحضر اجتماع وزراء دفاع الناتو.

وبعد الجلسة الخاصة بجورجيا وأوكرانيا، التقى الوزير أكار بوزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرين، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع بين وزيري الخارجية، تبادل وجهات النظر حول الدفاع والأمن والتعاون الثنائي والإقليمي في صناعة الدفاع.

وشدد أكار، وهو يهنئ الوزير أولونغرن على تعيينها في وزارة الدفاع، على العلاقات الحالية بين تركيا وهولندا وأكد على أهمية الارتقاء بها إلى مستوى أعلى.

المصدر:يونيوز