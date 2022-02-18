النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۶مشاهدات
‍ پ

الخارجية الروسية: التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية "يمكن للجميع الهدوء الآن"

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، ان التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية "ويمكن للجميع الهدوء الآن”.
رمز الخبر: ۶۳۱۷۱
تأريخ النشر: 17 February 2022

وأفادت صحيفة كوميرسانت الروسية بأن الوحدات العسكرية سوف تعود إلى مواقع تمركزها الدائم. وكان جروشكو يعلق على مخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن التواجد العسكري الروسي في بيلاروس.

ويشار إلى أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة في بيلاروس من المقرر أن تنتهي في 20 شباط/فبراير.

وأبدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا. وقال لوكاشنكو "إذا اقتضت الحاجة، سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية.

وأكد أن هذا قد يحصل إذا اتخذ "خصوم وأعداء" بيلاروس، حليفة روسيا في أزمتها مع الغرب بشأن أوكرانيا، "تدابير غبية". وأضاف "إذا لم تكن هناك تهديدات من دول غير صديقة تجاه بيلاروس، لن تكون هناك حاجة إلى اسلحة نووية لمئة سنة".

وانطلقت الخميس الماضي مناورات عسكرية مشتركة روسية بيلاروسية تسمتر لمدة 10 أيام في بيلاروسيا، بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية"، بحسب الدفاع الروسية. وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء
احتفالات في ذكرى انطلاق الثورة على وقع تصاعد الخلاف السياسي
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا
مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
الحركة الأسيرة تدعو وزارة الأوقاف في الضفة وغزة لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة
أمسية قرآنية في ريف حلب الشمالي إحياءً لذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية
فنانة تشكيلية تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأطفال لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة
محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله
قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو
الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي
تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي
غوتيريش يشيد بمستوى التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
عدوان إسرائيلي على محيط بلدة زاكية جنوب دمشق والأضرار اقتصرت على الماديات
غوتيريش: الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب تعاونا دوليا معززا