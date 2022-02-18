الخارجية الروسية: التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية "يمكن للجميع الهدوء الآن"

ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، ان التدريبات العسكرية في بيلاروس تقترب من النهاية "ويمكن للجميع الهدوء الآن”.

وأفادت صحيفة كوميرسانت الروسية بأن الوحدات العسكرية سوف تعود إلى مواقع تمركزها الدائم. وكان جروشكو يعلق على مخاوف حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشأن التواجد العسكري الروسي في بيلاروس.

ويشار إلى أن التدريبات العسكرية الروسية البيلاروسية المشتركة في بيلاروس من المقرر أن تنتهي في 20 شباط/فبراير.

وأبدى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، أن بلاده ستكون على استعداد لاستقبال "أسلحة نووية" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، في ظل اشتداد الأزمة حول أوكرانيا. وقال لوكاشنكو "إذا اقتضت الحاجة، سننشر أسلحة نووية، لا بل أسلحة نووية فائقة، أسلحة واعدة، دفاعا عن أراضينا"، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام البيلاروسية.

وأكد أن هذا قد يحصل إذا اتخذ "خصوم وأعداء" بيلاروس، حليفة روسيا في أزمتها مع الغرب بشأن أوكرانيا، "تدابير غبية". وأضاف "إذا لم تكن هناك تهديدات من دول غير صديقة تجاه بيلاروس، لن تكون هناك حاجة إلى اسلحة نووية لمئة سنة".

وانطلقت الخميس الماضي مناورات عسكرية مشتركة روسية بيلاروسية تسمتر لمدة 10 أيام في بيلاروسيا، بهدف الاستعداد لوقف وصد هجوم خارجي في إطار عملية دفاعية"، بحسب الدفاع الروسية. وسيتدرّب الجنود على تعزيز أجزاء من الحدود البيلاروسية لمنع إيصال أسلحة وذخيرة إلى البلاد إلى جانب سيناريوهات أخرى.

المصدر:يونيوز