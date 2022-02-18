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نائب رئيس البرلمان يدعو الى وضع خطة استراتيجية لحماية المجتمع من المخدرات

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ضرورة القضاء على آفة المخدرات بشكل عاجل، فيما دعا الى وضع خطة استراتيجية وتسخير الامكانيات وتنسيق الجهود لحماية المجتمع من المخدرات.
رمز الخبر: ۶۳۱۶۹
تأريخ النشر: 17 February 2022

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان في بيان امس الاربعاء، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي رعى اليوم الاربعاء، جلسة نقاشية موسعة تحت عنوان "آفة المخدرات في العراق .. بين الواقع والحلول"، بحضور رئيس جهاز الامن الوطني، ورئيس هيئة المنافذ، ووكلاء وزارات الداخلية، والصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية، ومدراء الاجهزة المعنية بمتابعة ومكافحة المخدرات في العراق، وعدد من اساتذة الجامعات والباحثين".

واكد الزاملي ان "اهم معركة يجب ان تخوضها الدولة اليوم هي القضاء على آفة المخدرات بشكل عاجل، باعتبار ان خطرها يفوق خطر داعش وباتت تغزو معظم مدن العراق لا سيما المناطق الفقيرة والمحرومة، وتستهدف الركيزة الاساسية لبناء ونهوض المجتمع، الا وهم الشباب"، معتبرًا ان "انتشار المخدرات تهدد امن المجتمع وتتّطلب تحركًا عاجلاً من أعلى المستويات للتصدي لها".

ودعا عضو هيئة الرئاسة "الجهات ذات العلاقة الى وضع استراتيجية شاملة تتضمن الآليات والمعالجات للوقوف بوجه هذه الهجمة الخبيثة المتمثلة بالمخدرات، وتسخير كل جهود وامكانيات الدولة بشقيها التشريعي والتنفيذي لدعم معركة القضاء على هذه الآفة"، مشددًا على ان "مجلس النواب عازم على اصدار التشريعات والقوانين التي تحتاجها الجهات المختصة لدعم عملها".

وجرى خلال الجلسة مناقشة أسباب انتشار المخدرات والاجراءات المتخذة من قبل الوزارات المعنية في التصدي لها، والخروج بجملة من التوصيات بينها: رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع خطوات مكافحة المخدرات، وتزويد الاجهزة الامنية بأجهزة حديثة للكشف عن المخدرات مع تشديد الاجراءات الرقابية في المنافذ الحدودية لمنع عمليات التهريب، اضافةً لتفعيل الجهد الاستخباري عبر اعتقال المتاجرين بهذه الافة وتشديد العقوبات بحقهم، واطلاق حملات توعوية واسعة للتحذير من خطر المخدرات، وتطوير المراكز والمنشأت الصحية المختصة لعلاج المتعاطين.

المصدر:يونيوز

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