أصوات صهيونية تؤكد عدم قدرة الكيان على مواجهة حزب الله

تتعالى الأصوات من داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة عدم القدرة على مواجهة حزب الله.

تتعالى الأصوات من داخل الكيان الصهيوني، مؤكدة عدم القدرة على مواجهة حزب الله.

اطلق مفوض شكاوى الجنود في الجيش الاسرائيلي اللواء اسحاق بريك صرخة مدوية في الهواء، حيث تحدث عن تهديد رهيب من أعداء اسرائيل القريبين والبعيدين الذين يستعدون بجدية للحملة القادمة، مجهزين بأحدث الأسلحة، وأكثر خبرة في القتال، وأكثر إصرارًا على الخروج لجولة أخرى، وهذه المرة على أمل الفوز.

وقال محلل في موقع تي في غرام الصهيوني "وفق التوقعات فإنه ان حصلت مواجهة من الشمال والجنوب فإننا سنوجه ضربات قوية، لكننا سنتعرض لكميات هائلة من الخسائر لانهم سيضربون المناطق المكتظة في تل ابيب ومحيطها واي صاروخ لا يمكن ان يخطأ هدفه، هذه الصواريخ ستكون نوعية جدا كل صاروخ منها سيتسبب باضرار هائلة. لدينا منظومة القبة الحديدية لكنها لن تتمكن من التعامل مع هذا الكم من الصواريخ".

الواء بريك ذهب اكثر من ذلك عندما اكد انه لا يوجد من يحمي المستوطنات في الشمال من مئات من أعضاء حزب الله الذين سيعبرون الحدود وقد يسيطرون على المستوطنات هناك.

وقال المحلل "حزب الله موجود في مواقعه وهو يعلم ساعة الصفر وهو جاهز جدا للمعركة ضد اسرائيل وقد تسلحوا في ظل سنوات الهدوء بشكل مخيف، لديهم مخزون من عشرات الاف الصواريخ النوعية ونماذج متطورة جدا من هذه الصواريخ وعلينا الاستعداد لهذا السيناريو المرعب".

وختم اللواء بريك بالقول تحوم الغيوم السوداء وقد تواجه إسرائيل حملة لا مثيل لها ويجب أن يعد القادة كل ما هو ضروري لمواجهة الشر فالكارثة الرهيبة ليست سوى مسألة وقت.

المصدر:يونيوز