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الرئيس سلفاكير ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني يشاركان في اجتماع مؤسسة الرئاسة

شارك نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، امس الاربعاء، في اجتماع مؤسسة رئاسة جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت وحضور عدد من نوابه.
رمز الخبر: ۶۳۱۶۵
تأريخ النشر: 17 February 2022

شارك نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ورئيس اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام المنشط لجمهورية جنوب السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، أمس الاربعاء، في اجتماع مؤسسة الرئاسة لجمهورية جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت وبحضور نواب الرئيس رياك مشار، جيمس واني ايقا، حسين عبد الباقي اكول، تعبان ديق قاي، وربيكا نياندينق الى جانب قيادات عسكرية من الجيش والأمن والشرطة.

كما شارك في الاجتماع من الجانب السوداني، وزير الدفاع المكلف الفريق يس إبراهيم يس، والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن محمد علي أحمد صبير.

واستمع المجتمعون، الى تقرير من مجلس الدفاع المشترك بشأن سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، حيث شارفت الدفعة الأولى من القوات المدمجة وفق اتفاق السلام على التخرج من المعسكرات.

ورحب رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، بزيارة نائب رئيس مجلس السيادة الى جوبا، ومشاركته في اجتماع مجلس الرئاسة في بلده الثاني جنوب السودان، مشيراً الى "الجهود الكبيرة التي ظل يضطلع بها دقلو في متابعة تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان بوصف السودان ضامناً للاتفاق."

من جانبهم، أعرب نواب الرئيس سلفاكير، عن ترحيبهم وأشادتهم بالدور الذي لعبه السودان، لاسيما دقلو في سلام بلادهم، وفق بيان رسمي جنوب سوداني.

الى ذلك، عبّر نائب رئيس مجلس السيادة، عن سعادته "بالمشاركة في اجتماع مجلس الرئاسة في جمهورية جنوب السودان للوقوف على سير تنفيذ اتفاق السلام".

واشار دقلو الى "التقدم الكبير المحرز في عملية التنفيذ، بتكوين حكومة الوحدة الوطنية على المستوى الاتحادي والولايات، فضلاً عن تشكيل البرلمان القومي والمجالس التشريعية الولائية، فيما يجري الترتيب الان لتخريج القوات من المعسكرات لتشكيل الجيش القومي بالبلاد".

وأكد أن "التقدم المحرز جاء بفضل توفر الإرادة لدى الأطراف الموقعة على السلام، الى جانب التنازلات الكبيرة والمرونة في تقبل المقترحات والرؤى التي تقود البلاد نحو تعزيز السلام والاستقرار لمصلحة شعب جنوب السودان"، لافتاً الى أن السودان سيظل مسانداً لجنوب السودان داعماً لاستقرار شعبه.

المصدر:يونيوز

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