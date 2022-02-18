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انطلاق أعمال المؤتمر الـ25 لاتحاد الشغل في صفاقس بحضور نقابيين وممثلي عدد من الدول

انطلقت أمس الأربعاء بمدينة صفاقس أعمال المؤتمر الـ25 للاتحاد العام التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشدّدة وبحضور نقابيين وعدد من ممثلي الدول.
رمز الخبر: ۶۳۱۶۴
تأريخ النشر: 17 February 2022

وتستمر أعمال المؤتمر حتى يوم غد الجمعة، تحت شعار "متمسكون باستقلالية قرارنا، منتصرون لتونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".

كما يشارك في المؤتمر عشرات الشخصيات ضيوف الاتحاد من منظمات شقيقة وصديقة من دول مغاربية وعربية وإفريقية وأوروبية ومنها منظمة العمل الدولية، فضلاً عن ممثلي المنظمات الوطنية ومنها منظمة الأعراف وعمادة المحامين والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وغيرها.

ووجه الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين، شاهر سعد، أصدق الاماني للاتحاد باعتباره أصبح "أيقونة للعمل النقابي في العالم العربي بفضل ما حققه من مكاسب يفتخر كل عربي بها" (من بينها حيازة جائزة نوبل للسلام) و"بفضل صلابة النقابيين وقيادتهم داخل المنظمة التي أضحت شجرة يتظلل فيها التونسيون والشغالون بالفكر والساعد"، على حد تعبيره.

واعتبر سعد أن الاتحاد هو "عنوان الدفاع عن القضية الفلسطينية" قدم الكثير لهذه القضية واحتضن الثورة الفلسطينية كما احتضنت تونس فلسطين والدم الفلسطيني.

وقال إن "الإدارة الامريكية هي عدوة الشعوب"، مشيرًا الى أنها حجرة عثرة أمام تحقيق السلام لأنها تريد أن تبقى متفردة بالحوار بين السلطة الفلسطينية والكيان الاسرائيلي منبها من ان يمتد ويطال الخطر الدول العربية ككل.

وردّد المشاركون في المؤتمر، شعار "الشعب يريد تجريم التطبيع" وشعارات أخرى منها "فلسطين عربية، لا حلول استسلامية" و"بالروح بالدم نفديك فلسطين".

ويتنافس في هذا المؤتمر الانتخابي العادي 36 مترشحًا على عضوية المكتب التنفيذي (15 مقعدًا) و11 مترشحًا على عضوية الهيئة الوطنية للنظام الداخلي (5 مقاعد) و14 مترشحا على عضوية الهيئة الوطنية للمراقبة المالية (5 مقاعد).

وينعقد المؤتمر على خلفية احتجاجات مجموعة من النقابيين الذين رفعوا قضية استعجالية لإيقاف أعمال المؤتمر 25 للاتحاد بسبب رفضهم لتنقيح الفصل الـ20 من النظام الأساسي للمنظمة في المؤتمر الاستثنائي بسوسة في شهر تموز/يوليو المنصرم وهو تنقيح يخول لأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الترشّح لأكثر من دورتين متتاليتين.

وقد رفضت المحكمة الابتدائية بتونس في الثامن من شباط/فبراير الجاري طلب إيقاف أشغال المؤتمر، وراسل الاتحاد منظمة العمل الدولية كتابيا لاستشارتها في الموضوع فردت بأن المسائل الداخلية التي تهم الاتحاد يقع حلها داخل هياكله النقابية.

يُذكر أن أغلب المؤتمرات الوطنية للاتحاد انعقدت بتونس العاصمة، أما المدن الداخلية التي احتضنت مؤتمرات الاتحاد فهي المنستير (1969-2006) وقفصة (1981) وسوسة (1989) وجربة (2002) وطبرقة (2011).

المصدر:يونيوز

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