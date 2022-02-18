الخارجية: ادعاءات روسيا حول نشاطات عسكرية أوكرانية بدونباس زائفة

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء امس الأربعاء، إن روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا".

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاربعاء، أضاف برايس أن ادعاءات موسكو حول نشاطات عسكرية أوكرانية في دونباس لا أساس له من الصحة. واعتبر أن روسيا مستمرة في استخدام الطرق الملتوية لتمويه الحقائق، بحسب وصفه.

وقال برايس انه يوجد "ادعاءات حول النشاط العسكري الأوكراني في دونباس، ادعاءات كاذبة عن أنشطة أمريكية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي على البر في البحر أو الجو، وحتى مزاعم عن غارات أوكرانية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الروسية. في الحقيقة، لا يوجد أساس لأي من هذه الادعاءات".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تحدد أبدًا التوقيت الدقيق فيما يخص تصعيد الموقف و"غزو" أوكرانيا.

وتابع قائلاً: "لا أعتقد أنكم سمعتم يومًا ما أننا تحدثنا من منصة وأشرنا خلال ذلك إلى اليوم المحدد للغزو. لقد سمعتم حديثنا وحاولنا أن ننقل لكم أن روسيا قد خلقت فرصة للهجوم في أي وقت".

وبحسب برايس فإن "الغزو" لا يعني أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية غير صحيحة. ولفت إلى أن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الوضع حول أوكرانيا لم تهدأ ذرة واحدة، على الرغم من التصريحات الروسية بشأن انسحاب القوات من الحدود.

ونوّه بأن واشنطن لا ترى أي علامات على وقف التصعيد، قائلا: "أريد أن أكون واضحًا للغاية أن مخاوفنا لم تهدأ ذرة واحدة. في الواقع، تستمر مخاوفنا في النمو نظرًا لأننا لم نشهد بعد وقفًا للتصعيد.. نحن نشهد بالفعل تصعيدًا".

وقال برايس إن الولايات المتحدة تراقب وصول قوات روسية جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا وتتخذ مواقع "تسمح لها بالانتشار في أي لحظة لغزو غير مبرر".

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو سترد على جواب واشنطن في اليومين المقبلين.

وأردف: "عندما تحدث وزير الخارجية بلينكن ونظيره الروسي لافروف أمس الثلاثاء، أشار الأخير إلى أن الرد الروسي سيكون جاهزًا خلال اليومين المقبلين". وأضاف: "نحن في انتظار الرد وسنقرأه بعناية شديدة". وتابع: "بلينكن مستعد للقاء لافروف في الوقت المناسب، وقد بحثا ذلك".

المصدر:يونيوز