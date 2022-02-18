النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۴مشاهدات
‍ پ

الخارجية: ادعاءات روسيا حول نشاطات عسكرية أوكرانية بدونباس زائفة

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء امس الأربعاء، إن روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۱۶۳
تأريخ النشر: 17 February 2022

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، أن "روسيا تشن حملات مضللة للتغطية على احتمالية هجومها على أوكرانيا".

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء امس الاربعاء، أضاف برايس أن ادعاءات موسكو حول نشاطات عسكرية أوكرانية في دونباس لا أساس له من الصحة. واعتبر أن روسيا مستمرة في استخدام الطرق الملتوية لتمويه الحقائق، بحسب وصفه.

وقال برايس انه يوجد "ادعاءات حول النشاط العسكري الأوكراني في دونباس، ادعاءات كاذبة عن أنشطة أمريكية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي على البر في البحر أو الجو، وحتى مزاعم عن غارات أوكرانية أو تابعة لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الروسية. في الحقيقة، لا يوجد أساس لأي من هذه الادعاءات".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لم تحدد أبدًا التوقيت الدقيق فيما يخص تصعيد الموقف و"غزو" أوكرانيا.

وتابع قائلاً: "لا أعتقد أنكم سمعتم يومًا ما أننا تحدثنا من منصة وأشرنا خلال ذلك إلى اليوم المحدد للغزو. لقد سمعتم حديثنا وحاولنا أن ننقل لكم أن روسيا قد خلقت فرصة للهجوم في أي وقت".

وبحسب برايس فإن "الغزو" لا يعني أن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية غير صحيحة. ولفت إلى أن مخاوف الولايات المتحدة بشأن الوضع حول أوكرانيا لم تهدأ ذرة واحدة، على الرغم من التصريحات الروسية بشأن انسحاب القوات من الحدود.

ونوّه بأن واشنطن لا ترى أي علامات على وقف التصعيد، قائلا: "أريد أن أكون واضحًا للغاية أن مخاوفنا لم تهدأ ذرة واحدة. في الواقع، تستمر مخاوفنا في النمو نظرًا لأننا لم نشهد بعد وقفًا للتصعيد.. نحن نشهد بالفعل تصعيدًا".

وقال برايس إن الولايات المتحدة تراقب وصول قوات روسية جديدة إلى الحدود مع أوكرانيا وتتخذ مواقع "تسمح لها بالانتشار في أي لحظة لغزو غير مبرر".

الى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أبلغ نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بأن موسكو سترد على جواب واشنطن في اليومين المقبلين.

وأردف: "عندما تحدث وزير الخارجية بلينكن ونظيره الروسي لافروف أمس الثلاثاء، أشار الأخير إلى أن الرد الروسي سيكون جاهزًا خلال اليومين المقبلين". وأضاف: "نحن في انتظار الرد وسنقرأه بعناية شديدة". وتابع: "بلينكن مستعد للقاء لافروف في الوقت المناسب، وقد بحثا ذلك".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء
احتفالات في ذكرى انطلاق الثورة على وقع تصاعد الخلاف السياسي
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا
مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
الحركة الأسيرة تدعو وزارة الأوقاف في الضفة وغزة لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة
أمسية قرآنية في ريف حلب الشمالي إحياءً لذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية
فنانة تشكيلية تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأطفال لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة
محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله
قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو
الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي
تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي
غوتيريش يشيد بمستوى التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
عدوان إسرائيلي على محيط بلدة زاكية جنوب دمشق والأضرار اقتصرت على الماديات
غوتيريش: الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب تعاونا دوليا معززا